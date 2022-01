Hace un par de días, la red social Instagram anunció que está en pleno proceso de implementación de una herramienta de suscripción de pago, con el objetivo de dar mayor ganancias a los usuarios. Esta opción hace que las personas paguen para acceder a las historias de ciertos generadores de contenido.

El plan es que las cuentas que poseen gran número de seguidores puedan aumentar sus ganancias a través de las imágenes y videos que comparten en la aplicación.

De esta manera, los administradores de las cuentas podrán establecer un precio mensual e incluir un botón para que sus seguidores puedan acceder.

“Instagram Suscriptions”, es el nombre de la herramienta y está disponible desde el 18 de enero solo para algunos usuarios. Sin embargo, la empresa ha expresado su intención de ampliar la medida durante los próximos meses.

Cabe mencionar que esta nueva funcionalidad se divide en tres servicios diferentes, Suscriber Lives, Suscriber Stories y Suscriber Badges. En las dos primeras, los usuarios podrán acceder a Lives e historias exclusivas. Mientras que, en el tercer caso, se les permitirá a los internautas tener insignias para que se les reconozca fácilmente en los comentarios y mensajes que dejen a los creadores.

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022