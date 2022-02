Un brutal femicidio estremece a Irán y al mundo: Sajjad Heydari es investigado por decapitar a su esposa de 17 años y exhibir su cabeza en la vía pública, hecho que fue grabado y difundido en redes sociales.

A Mona Heydari, la víctima, la casaron con Sajjad a los 12 años, fue madre a los 14 años y recibió malos tratos durante los cinco años que estuvo con el hombre. Por lo mismo, decidió huir a Turquía en octubre del 2021, según consignó The New York Post.

Luego de que su familia, específicamente su padre, la convenciera de regresar, Mona volvió a Irán el pasado viernes 4 de febrero. Ese fin de semana, fue encontrada por Sajjad y su cuñado.

El femicidio de Mona fue catalogado como “asesinato por honor” en Irán, porque la víctima habría causado desprestigio a su familia al huir de Turquía.

Por otro lado, las autoridades locales confirmaron que las imágenes y videos compartidos en redes sociales de un hombre paseando por las calles de Irán con la cabeza de una mujer, las cuales fueron ampliamente criticadas en redes sociales, corresponden al femicidio de Mona.

La periodista iraní estadounidense Mina Bai, criticó la catalogación de “asesinato por honor” y manifestó que “las leyes de la Sharia no protegen los derechos de las mujeres en Irán”.

The 17 years old #MonaHeydari who was beheaded in Iran in the weekend by husband as an act of "honor killing".The Sharia laws do not protect women rights in Iran.Previously she had escaped to Turkey but was forced to return to abusive husband. She was forced to marry at 12. RIP pic.twitter.com/qEF9ImXOLn

