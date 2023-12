Israel intensificó ofensiva en el sur de Gaza pese a llamados a proteger a civiles

AFP / CHV Noticias. El ejército de Israel aumentó este domingo sus operaciones contra el movimiento islamista Hamás en el sur de la Franja de Gaza, a pesar de los llamados del gobierno estadounidense para que protejan a los civiles palestinos

“Voy a ser claro: la guerra será larga (…) hasta que Hamás sea eliminado y restablezcamos la seguridad tanto en el norte como en el sur”, declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu, tras rendir un homenaje a los 153 soldados israelíes muertos desde octubre.

En la misma línea, el dirigente político explicó a los miembros de su gobierno que “estamos pagando un alto precio por la guerra, pero no hay otra opción que seguir luchando”.

Llamado a proteger a civiles

El pasado sábado, el presidente estadounidense, Joe Biden, insistió al israelí Benjamin Netanyahu a que debe “proteger a la población civil“, a través de disminuir la intensidad de su ofensiva contra Gaza.

Sobre esta misma situación, Washington permitió aprobar una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para que Israel autorice el envío “inmediato, seguro y sin obstáculos” de ayuda vital a Gaza.

No obstante, la comunidad de Gaza no avala la idea y pidió a los gobiernos internacionales “un cese de fuego“, el que, según los gazatíes, no ha terminado por el apoyo y las armas que les envía.

Celebración navideña en Gaza

A más de dos meses desde que se desencadenó el conflicto Israel-Hamás, miles de personas han fallecido producto de esta “guerra”.

Por esto mismo es que los pobladores de Gaza no desean celebrar Navidad este año, debido a la solemnidad del ambiente. “Muchos de ellos (palestinos) murieron por esta tierra, y es muy difícil celebrar algo cuando nuestra gente está muriendo“, dijo Nicole Najjar (18 años) a AFP.

