Israel desmiente supuesto “alto al fuego” en la Franja de Gaza

(EFE) — La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó este lunes las informaciones difundidas por medios de comunicación de que haya un alto el fuego en la Franja de Gaza.

En un breve comunicado señaló que “actualmente no hay ningún alto el fuego ni ayuda humanitaria en la Franja de Gaza a cambio de la salida de extranjeros”, como había señalado la prensa.

Anteriormente, medios de comunicación habían informado de que Israel habría aceptado un cese de las hostilidades a partir de las 9.00 hora local (06.00 hora GMT) en un arreglo acordado con Egipto y Estados Unidos.

El jefe de la oficina de Información del Gobierno de Hamás en Gaza, Salama Maruf, indicó, por su parte, que ellos no han recibido ninguna notificación ni confirmación de las autoridades concernidas sobre una posible tregua humanitaria en la zona.

The Prime Minister's Office, this morning:

There is no ceasefire.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 16, 2023