Israel se convirtió esta semana en ser uno de los países pioneros en quitar la obligatoriedad de uso de las mascarillas que comenzó con la llegada del COVID-19.

Las autoridades anunciaron ayer que no será necesario portarla ni siquiera en espacios cerrados, aunque la medida no es universal dado que el personal de salud y los turistas que no se han vacunado deberán seguir cumpliendo con el mandato.

Es en este contexto que una profesora de una escuela en Israel grabó el momento exacto en que les comunicó a sus estudiantes, quienes debían cumplir con ese protocolo a cabalidad, que ya no serían obligados a portar el elemento de seguridad.

Los niños, que literalmente saltaron de felicidad y celebraron con sonrisas y vítores, retiraron los barbijos de su rostro y las destruyeron para poner fin de manera simbólica a una de las restricción más eficaces en contra de la pandemia de COVID-19.

Desde el Ministerio de Salud israelí reportaron hasta el cierre de esta nota 25 casos activos en su territorio, lo que equivale a una tasa de positividad del 0,1%. En tanto, la vacunación ha cubierto a más de 5 millones de vacunados con esquema completo de un total poblacional de 9 millones.