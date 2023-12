Todo queda en familia: Ex cuñado de reina Letizia reveló supuesta infidelidad al rey Felipe VI

Un nuevo escándalo remece a la corona española, tras revelarse una supuesta infidelidad de la reina Letizia hacia el rey Felipe VI, la cual habría ocurrido a pocos días de consumar su matrimonio en 2004.

El tercero en discordia se trataría de Jaime de Burgo, su ex cuñado, el que fue parte de la familia real durante 2012 hasta 2016 tras casarse con la hermana de la monarca, Telma Ortiz.

Burgo reveló la noticia a través de la red social X, donde dio detalles de la relación romántica que habría mantenido con Letizia mientras se encontraba emparejada con el actual rey de España, en los años 2010 y 2011.

El abogado difundió una fotografía de la monarca vistiendo una pashmina de color negro junto con un mensaje que ella le habría enviado.

“Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”, expresaba el texto.

Además, Burgo hizo una segunda publicación, en la que aseguraba que ambos habían conversado acerca de un futuro divorcio de Letizia y la posibilidad de convivir juntos.

“Durante un año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres, tratamos de la cuestión del divorcio, las niñas, buscamos asesoramiento jurídico, miramos juntos una casa en la Florida que lindaba con Zarzuela”, detalló.

También, dio a conocer que la actual reina le habría propuesto tener, incluso un hijo a través de un Vientre de alquiler.

“La idea de que tuviéramos un hijo por vientre subrogado en Los Ángeles me la propuso estando en La Terre Blanche”.

“No guardo rencor”

Tras el revuelo que causó la noticia en redes sociales, Burgo borró las publicaciones asegurando que “no cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones”.

Pero el mensaje que continuó con un tono de pocos amigos, dirigido hacía el rey Felipe VI pese a asegurar no guardarle rencor.

“No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en el Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”, afirmó.

