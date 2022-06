“Un ser indefenso”: Bolsonaro tildó de “inadmisible” aborto de niña de 11 años víctima de violación

(EFE) – El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó fuertemente el aborto practicado a una menor de 11 años que resultó embarazada tras una violación, caso que causó polémica en el país luego de que una jueza presionara a la niña a tener el bebé.

La menor de edad finalmente consiguió abortar en un hospital público del país, después de semanas de indecisión por la negativa de la togada a autorizar el procedimiento, que está amparado por ley para este tipo de casos.

La interrupción del embarazo de la niña fue calificada de “inadmisible” por el mandatario y líder de la ultraderecha brasileña, en un mensaje publicado en las redes sociales, que acompañó con la foto de un bebé que, según dijo, tenía 25 semanas.

“Un bebé de SIETE MESES de embarazo. No se discute la forma en que fue generado, (o) si está o no respaldado por la ley. ¡Es inadmisible hablar de quitarle la vida a este ser indefenso!”, escribió Bolsonaro en otro mensaje.

– A única certeza sobre a tragédia da menina grávida de 7 meses é que tanto ela quanto o bebê foram vítimas, almas inocentes, vidas que não deveriam pagar pelo que não são culpadas, mas ser protegidas do meio que vivem, da dor do trauma e do assédio maligno de grupos pró-aborto.

