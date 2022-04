“¡Gracias por tu apoyo!”: La provocación en redes de Bolsonaro a DiCaprio por la Amazonía

(EFE) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió este viernes de forma irónica a Leonardo DiCaprio en redes sociales, después de que el actor estadounidense pidiera a los jóvenes brasileños regularizar su título de elector y votar en octubre pensando en pro de la Amazonía.

“¡Gracias por tu apoyo, Leo! Es muy importante que todos los brasileños voten en las próximas elecciones. Nuestro pueblo decidirá si quiere mantener nuestra soberanía sobre la Amazonía o ser gobernado por ladrones que sirven a intereses extranjeros”, señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

El líder ultraderechista también aprovechó para recordar al ganador del Oscar a mejor actor por ‘The Revenant’ que la fotografía que publicó en 2019 para denunciar los devastadores incendios que avanzaban en la Amazonía correspondía en realidad a una imagen de años atrás.

Bolsonaro, que defiende la explotación de los recursos minerales de la Amazonía, incluso en reservas indígenas, y ha recortado sucesivamente el presupuesto de los organismos medioambientales, contestó así al llamado de DiCaprio para que los jóvenes brasileños se registren y puedan votar en las presidenciales de octubre.

El actor estadounidense se sumó en realidad a una campaña en redes sociales que ya compartieron otras celebridades internacionales, como la cantante brasileña Anitta, y que busca movilizar a los jóvenes de cara a los comicios y sumar apoyos contra Bolsonaro.

“Brasil alberga la Amazonía y otros ecosistemas críticos para el cambio climático. Lo que sucede allí nos importa a todos y el voto de los jóvenes es clave para impulsar el cambio por un planeta saludable”, afirmó DiCaprio.

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change.

What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR #tiraotitulohoje — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 28, 2022

– Thanks for your support, Leo! It's really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! 👍 https://t.co/kg3b6rmPCw — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 29, 2022

– By the way, the picture you posted to talk about the wildfires in the Amazon in 2019 is from 2003. There are people who want to arrest Brazilian citizens who make this kind of mistake here in our country. But I'm against this tyrannical idea. So I forgive you. Hugs from Brazil! pic.twitter.com/pSJBOjVSB7 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 29, 2022

Bolsonaro acusó sin pruebas a DiCaprio en 2019

Esta no es la primera vez que Bolsonaro y DiCaprio chocan por la Amazonía.

En 2019, cuando el mayor bosque tropical del planeta sufrió los peores incendios de los últimos años, el jefe de Estado acusó, sin pruebas, a DiCaprio de financiar a organizaciones no gubernamentales y activistas ambientales, que, a su juicio, estaban detrás de los fuegos en el ecosistema.

El actor negó las acusaciones y dijo estar “orgulloso de respaldar a los grupos que protegen” la Amazonía, que tiene alrededor de un 60 % de su superficie total en territorio brasileño.

Desde que Bolsonaro asumió el poder, en 2019, los índices de deforestación se han disparado en la región. En el primer trimestre de este año, las alertas de deforestación en la Amazonía brasileña alcanzaron un nuevo récord, con 941 kilómetros cuadrados de selva destruidos, según estimaciones oficiales.