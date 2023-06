James Cameron y pérdida del sumergible Titan: “Estoy impresionado por la similitud del desastre del Titanic en sí”

El reconocido cineasta James Cameron, quien dirigió la película Titanic en 1997, se refirió recientemente a la pérdida del submarino Titan cuyo objetivo era explorar el naufragio.

Una de sus primeras reflexiones fue la “similitud” de la reciente tragedia en la que murieron cinco personas, con lo ocurrido en abril de 1912.

“Estoy impresionado por la similitud del desastre del Titanic en sí”, aseguró el también director de Avatar a ABC News.

En esa línea, recordó que en dicha oportunidad “se advirtió repetidamente al capitán sobre el hielo delante de su barco y, sin embargo, navegó a toda velocidad hacia un campo de hielo”.

Cameron, quien se sumergió en 33 ocasiones para observar el Titanic, comentó que “como diseñador de sumergibles, diseñé y construí para ir al lugar más profundo del océano. Tres veces más profundo que el Titanic. Así que entiendo los problemas de ingeniería asociados con la construcción de este tipo de vehículos y todos los protocolos de seguridad por los que hay que pasar”.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f

— ABC News (@ABC) June 22, 2023