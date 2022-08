Con perros robots: El plan para recuperar US$184 millones en bitcoins perdidos en la basura

Fue hace aproximadamente un mes que el nombre de James Howells salió en prácticamente todos los portales del mundo. El ingeniero hizo noticia al difundir una insólita situación que le ocurrió hace 9 años y que ahora tratará de remediar.

En concreto, este hombre oriundo de Gales botó un disco duro que contenía casi ocho mil bitcoins, moneda virtual que en 2013 no alcanzaba un valor muy alto, pero que hoy equivaldría a casi US$184 millones.

Según lo explicado por el protagonista de esta insólita historia, todo se dio debido a que tiene varios discos similares, lo que lo llevó a confundirse entre cuál tenía cosas importantes y cuál se iba a la basura.

Operativo sustentable

La información que ha recopilado Howells le permitió corroborar varios datos. El primero es que identificó que el cotizado aparato está en Newport, Inglaterra. De hecho, logró saber el vertedero específico en el que se encontraría.

Para poder lograr el milagroso objetivo, el ingeniero no tiene contemplado ir con un grupo de gente y remover la basura con palas, picotas y las propias manos, sino que preparó un minucioso plan para poder tener éxito.

El operativo no será barato, ya que implicaría cerca de 10 millones de euros en instrumentos tecnológicos y contratación de personal especializado. El diario El País detalló que uno de los que colaborará participó en el rescate la información de la denominada “caja negra” de una nave espacial en Columbia en 2003.

El plazo no es para nada corto, ya que la tarea no se logrará en dos horas, una tarde o incluso un mes. “Podríamos acabar la tarea en unos 18 meses, lo que reduciría los costes totales a poco más de seis millones”, dijo James, no descartando que esto se extienda a 3 años.

Por si fuera poco, la misión también incluirá perros robots diseñados especialmente para escanear los escombros y enviar imágenes a la central de análisis inteligente.

Compensaciones a la localidad

Howells señaló desde un primer momento que si logra tener éxito entregará millonarias recompensas a quienes hayan colaborado, aunque eso no es todo.

El hombre de 37 años indicó que pretende ayudar a Newport de diversas maneras. Por ejemplo, con la instalación de turbinas eólicas para la generación de energía en el propio vertedero.

Sin embargo, todo está en veremos debido a que su equipo no cuenta con el permiso de la autoridades locales para comenzar los trabajos. De hecho, el alcalde acusó que habría un impacto “incalculable” en cuanto a lo ecológico.

Mientras tanto, el disco duro con los bitcoins se mantiene literalmente bajo una capa de basura.