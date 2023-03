“He pensado en el asesinato”: Jane Fonda genera polémica con particular frase para defender el aborto en EE.UU.

(EFE) — La activista y estrella de Hollywood Jane Fonda abogó este viernes por el “asesinato” de los políticos que se oponen al aborto como una de las posibilidades para que las estadounidenses sigan pudiendo interrumpir de forma voluntaria sus embarazos.

“Llevamos varias décadas teniendo el control sobre nuestros cuerpos y siendo capaces de decidir cuántos hijos queremos tener y cuándo. Ahora que sabemos lo que se siente, no vamos a volver atrás, no me importan las leyes, ¡no vamos a volver atrás!”, expresó en el programa matinal The View.

La presentadora Joy Behar le preguntó a la actriz qué acciones sugería llevar a cabo, más allá de las protestas, para hacer frente a las decisiones políticas que afectan a la libertad de las mujeres, a lo que Fonda señaló: “Bueno, he pensado en el asesinato”.

Su comentario fue tomado por el resto de mujeres que participaron en la discusión como una broma, pero Fonda, de 85 años, no quiso aclarar si lo decía en serio.

Ante la ambigüedad de la frase, la congresista republicana Anna Paulina Luna tomó de manera literal sus palabras y desde su Twitter anunció que había notificado a la Policía del Capitolio ese llamamiento al “asesinato de políticos provida”.

“Como miembro provida del Congreso y ante la falta de reacción (por parte de Fonda) para aclarar que su declaración era una broma, tomamos en serio esta amenaza”, explicó en un comunicado.

I have notifed Capitol Police of Jane Fonda’s call to murder pro-life politicians.

I am a pro-life member of Congress. As she did not retract or clarify that she was “joking” with her statement, we are taking this threat as a serious one.

Jane Fonda and The View, must issue a… https://t.co/BhUvQaH26Z

— Anna Paulina Luna (@realannapaulina) March 10, 2023