Milei protagonizó nuevo round con Lali Espósito: La tildó de “parásito” y “mecanismo de propaganda”

El presidente de Argentina Javier Milei protagonizó un nuevo cruce con Lali Espósito, luego de las últimas declaraciones de la cantante durante un concierto.

La artista se presentó recientemente en el festival Cosquín Rock, realizado en la provincia de Córdoba, donde modificó la letra de su canción Quiénes son? con una indirecta al mandatario trasandino y sus seguidores.

“Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado”, dice la letra original del tema. Sin embargo, Espósito cambió la última frase por “que si vivo del Estado”, aludiendo a un comentario alentado por Milei.

Esta parte de Lali en el Cosquin Rock

2024 queda para la historia 🔥🤯 pic.twitter.com/qHKeNAt0Uk — Familia Esposito (@familiaespos) February 11, 2024

La dura respuesta de Javier Milei

En entrevista con radio La Red, el presidente argentino fue consultado respecto a este episodio y se refirió en duros términos a la autora de N5.

“¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda”, partió diciendo.

Luego, agregó que “¿me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”.

“Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”, agregó.

Asimismo, el mandatario insistió que gobiernos anteriores financiaron conciertos de la cantante con recursos estatales e incluso utilizó un apodo para referirse a ella.

“Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, en subsidios le da mil millones de pesos. Todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali ‘Depósito’, cobraron de la del Estado”, aseguró.

