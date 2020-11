(CNN) – Jeffrey Toobin, un destacado escritor y analista legal jefe de CNN, fue despedido de The New Yorker el miércoles después de que se expuso accidentalmente a sus colegas del New Yorker y WNYC durante una llamada de Zoom el mes pasado.

“Le escribo para compartir con usted que nuestra investigación sobre Jeffrey Toobin está completa y, como resultado, ya no está afiliado a nuestra empresa”, escribió Stan Duncan, director de personal de Condé Nast, propietario del New Yorker, en un correo electrónico a los empleados.

“Quiero asegurarles a todos que nos tomamos muy en serio los asuntos del lugar de trabajo“, agregó Duncan. “Estamos comprometidos a fomentar un entorno en el que todos se sientan respetados y defiendan nuestros estándares de conducta“.

Toobin confirmó la noticia en Twitter, escribiendo: “Hoy fui despedido por @NewYorker después de 27 años como redactor. Siempre amaré la revista, extrañaré a mis colegas y estaré deseando leer su trabajo”.

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work.

— Jeffrey Toobin (@JeffreyToobin) November 11, 2020