¿Jesús pudo ser una persona trans? Decano de Cambridge sembró la duda con polémica teoría

Muchas hipótesis se han manejado respecto a Jesucristo y la más reciente sugiere que habría sido transgénero.

El decano del Trinity College de Cambridge, Michael Banner, explicó que Jesús pudo haber sido transgénero, de acuerdo con la información recabada por The Telegraph.

Una teoría que se dio a conocer el pasado domingo en un sermón realizado en la capilla del Trinity College.

Allí, Joshua Heath, investigador asociado, mostró algunas pinturas renacentistas de la crucifixión de Jesucristo en las que se aprecia una herida lateral que comparó con una vagina.

“Si el cuerpo de Cristo es simultáneamente masculino y femenino en estas obras, si el cuerpo de Cristo, como estas obras sugieren, es el cuerpo de todos los cuerpos, entonces su cuerpo es también un cuerpo trans”, explicó Heath.

Lo expuesto por el académico habría generado una situación incómoda en el público, según lo afirmado por un parroquiano y recogido por el mismo medio, quienes habrían estado “visiblemente incómodos” por el discurso “verdaderamente chocante”.

Junto con ello, relató que se largó llorando de la misa. “Desprecio esta idea de que hacer un agujero en un hombre, a través del cual puede ser penetrado, lo convierta en una mujer”, manifestó.

A pesar de ello, Banner cree que la hipótesis de Heath “era legítima, independientemente de que usted o yo o cualquier otra persona no esté de acuerdo con la interpretación, diga algo más sobre esa tradición artística, o se resista a su aplicación en cuestiones contemporáneas en torno al transexualismo”, concluyó.

