Jimmy Fallon bromea a pdte. Gabriel Boric: “Se parece más al presidente de las líneas de cruceros”

El comediante y presentador de televisión estadounidense, Jimmy Fallon, se volvió viral en las redes sociales al bromear con las fotos oficiales de todos los presidentes que hablaron en la ONU, entre ellos, Gabriel Boric.

Cabe recordar que actualmente el mandatario chileno se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, donde ha mantenido una serie de encuentros y reuniones, además, este martes habló en la Asamblea General de la Naciones Unidas, donde abordó desde el estallido social hasta el proceso constituyente, entre otras materias.

Fue en ese contexto que el también actor norteamericano, fiel a su estilo, describió a todos los presidentes que emitieron discursos en la sede de Nueva York en base a sus fotos oficiales.

Sobre el líder de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, Fallon señaló que su fotografía representa “todos los chismes calientes de la gira de prensa de la película ‘Dont’ Worry Darling‘”, filme que ha estado marcado por la polémica.

Con respecto al brasileño Jair Bolsonaro, indicó que “él está hablando de lo fácil que es robar fajas de las niñas exploradoras”, mientras que sobre el jefe de Estado de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, comentó que “él está hablando sobre el tiempo que pasó interpretando al padre de la sitcom ‘That 70’s show'”.

Luego de mencionar a otros mandatarios llegó el momento del presidente Boric: “Se parece más al presidente de las líneas de Cruceros Royal Caribbean”, comentó entre risas.

The UN Leaders’ speeches this year are a bit unconventional. #UNGA #FallonTonight pic.twitter.com/Lazxotrax0

— The Tonight Show (@FallonTonight) September 21, 2022