“Es una noticia terrible”: Periodista de la BBC rompió en llanto al anunciar trágica muerte de niños en Inglaterra

La periodista de la BBC, Joanna Gosling, se emocionó hasta las lágrimas al presentar una triste noticia sobre tres niños que lamentablemente murieron en la localidad de Solihull, Inglaterra.

La comunicadora estaba anunciando que los pequeños de 8, 10 y 11 años perdieron la vida tras caer a un lago congelado, mientras que un cuarto de solamente 6 años permanece hospitalizado en estado crítico.

Al momento de leer, la profesional se vio muy conmovida por la tragedia y comenzó a llorar. “Tengo una noticia realmente triste que traerles”, dijo en primera instancia.

Tras hacer una pausa, Gosling le pidió disculpas a los televidentes. “Lo siento mucho, obviamente es una noticia terrible”, señaló, para luego continuar informando sobre el caso que conmovió a todo el país.

BBC News reader becomes emotional upon learning of the death of the three boys who fell into the icy lake at Solihull 😥

Really awful news. Such a tragedy 🥺#BreakingNews pic.twitter.com/dBdcZT51w6

— Emily Powell (@lilminxem) December 12, 2022