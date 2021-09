Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que tiene puesta su confianza en que el Congreso del país norteamericano aprobará su plan de gastos para la clase media. Esto, según sus palabras, podría “cambiar la trayectoria” de la nación.

Desde la Casa Blanca, el mandatario se refirió a la reconstrucción de la economía del país que gobierna. Esta se encuentra golpeada tras el confinamiento que se tuvo que hacer a raíz de la pandemia del COVID-19.

En la oportunidad, Biden explicó que esta reconstrucción es “una oportunidad para ser la nación que sabemos que podemos ser”.

Junto con eso, el Presidente de Estados Unidos señaló que el país está en un punto de inflexión. Esto es porque se invirtieron más de 3.5 millones de dólares en servicios sociales, entre los que se encuentran educación, efectos de la crisis climática y cuidado infantil.

Tune in as I deliver remarks on how we can level the playing field in our economy. https://t.co/NwL3xMrhdZ

— President Biden (@POTUS) September 16, 2021