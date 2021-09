Tras dos décadas, Afganistán no tiene la presencia de milicias estadounidenses. El último avión de EE.UU. partió a la medianoche desde el aeropuerto de Kabul, completando así el proceso de retirada de las fuerzas extranjeras luego de veinte años de ocupación en el país. Los talibanes salieron a las calles a celebrar el hecho.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no quería “extender una guerra eterna” y celebró la retirada de tropas.

En una conferencia de prensa, el mandatario aseguró que “no iba a extender esta guerra para siempre”. En cuanto a cómo se llevó a cabo el operativo, Biden confirmó que “esta es la forma en que se diseñó la misión. Fue diseñada para operar bajo estrés y ataque severos, y eso es lo que hizo”.

Por otro lado, manifestó que “durante semanas los soldados arriesgaron sus vidas para conseguir que ciudadanos estadounidenses, afganos aliados y socios subieran a bordo de aviones y salieran del país. Lo hicieron frente a la aglomeración de enormes multitudes que buscaban evacuar”.

Tune in as I deliver remarks on ending the war in Afghanistan. https://t.co/G1UGxVpd19

— President Biden (@POTUS) August 31, 2021