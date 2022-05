Joe Biden hace enfático llamado a restricción de armas tras tiroteo en Texas: “Estoy harto de ello”

Tras el fatal tiroteo registrado este martes en el estado de Texas, Estados Unidos, el presidente Joe Biden emitió una declaración al respecto.

Sobre la masacre, que dejó a 18 niños muertos y dos adultos sin vida, el mandatario pidió rezar por los fallecidos y dijo que “como nación tenemos que preguntarnos cuándo, en nombre de Dios, vamos a ponernos de pie antes del lobby de las armas”.

Luego, hizo un rápido repaso de diferente tiroteos que se han registrado en el país, ya sea en escuelas, supermercados u otro lugares, e indicó que “estoy harto de ello”.

“Tenemos que actuar y no me digan que no podemos tener un impacto. Pasé toda mi carrera como senador y como vicepresidente trabajando para apoyar proyectos de ley, no podemos evitar todas las tragedias, pero sabemos que funcionan y que tienen un impacto positivo, cuando prohibimos las armas de tipo militar bajaron las masacres”, explicó, aunque recalcó que “luego volvieron a triplicarse”.

Además, criticó que los niños puedan manejar armas de fuego. “No está bien y los fabricantes de armas pasan dos décadas promocionándolas porque tienen muchas ganancias”.

Luego, contó que cuando se enteró de la noticia se impactó porque los tiroteos “casi nunca pasan en otros lugares del mundo”. “Por qué estamos dispuestos a vivir con esto”, se preguntó.