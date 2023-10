Jon Fosse ganó el Premio Nobel de Literatura 2023: Raúl Zurita era uno de los favoritos

(EFE / CHV Noticias) – El autor noruego Jon Fosse obtuvo este jueves el Premio Nobel de Literatura 2023, galardón al que también fue sondeado el escritor y poeta chileno Raúl Zurita.

El Nobel de Literatura es el cuarto de la ronda de estos prestigiosos premios, después de que en días previos se anunciaran el de Medicina, el de Física y el de Química y en vísperas de que este viernes se conozca el de la Paz.

Según la Academia, el premiado de este año destaca “por sus innovadoras obras de teatro y su prosa que dan voz a lo inefable”, además ha desarrollado un estilo que ha llegado a conocerse como el “minimalismo de Fosse”.

La organización destacó que Fosse tiene un mundo similar al de la obra de Kafka, con la diferencia de que éste aparece en situaciones que son propias de nuestra vida cotidiana. Asimismo, fue relacionado a otras figuras como el irlandés Samuel Becket o el poeta alemán Georg Trakl.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023