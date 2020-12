Un joven argentino de 19 años denunció el episodio de discriminación que sufrió luego de que se le negara arrendar un departamento debido a que es gay.

A través de su cuenta de Twitter, Alexis Bianchi relató que planeaba irse de vacaciones a Mar del Plata junto a uno de sus mejores amigos, por lo que hizo una publicación en un grupo de alquileres.

Al contactarse con un hombre que le ofreció su departamento, la conversación cambió de tono luego de que el propietario le preguntara por su orientación sexual.

“¿Son pareja?”, preguntó el sujeto, a lo que Bianchi le respondió que son amigos. “¿Son gays?”, insistió el sujeto, quien al recibir una respuesta positiva señaló que “no alquilo a gays” y que “mis hijos chiquitos viven al lado de la casa”.

No me alquilaron un depto por ser trolo, ustedes bien?? pic.twitter.com/iq8jrAXLO0 — Alexis🌈 (@Alexis_Bianchi4) December 3, 2020

El joven indicó que “me da mucha mucha paja que sigan pasando estas cosas, tengo una sensación de odio y tristeza”.

“Hoy me tocó pasar esto a mí, pero la gente de nuestra comunidad vive estas situaciones a diario, y en muchos casos son situaciones violentas que terminan con compañerxs muertxs (sic)”, añadió.

El caso tuvo gran repercusión y Alexis fue contactado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), quienes le ofrecieron realizar una denuncia.

Sin embargo, explicó que decidió no hacerlo debido a que “el señor es un señor bastante grande que habla desde la ignorancia, y que el escrache en esta situación no me parece la mejor respuesta. Creo que hay que responder con la tolerancia que a ellos les falta“.