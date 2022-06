Joven de 23 años tiene 34 “hijos” y comparte su rutina para cuidarlos: Se levanta a las 4 AM

Completamente emotiva es la historia de una joven de 23 años que tiene 34 “hijos” a su cargo en Malaui, un país de África.

Se trata de Tusayiwe Mkhondya, quien a través de su cuenta de TikTok @tusaiweyana muestra el día a día junto a los niños que tiene que cuidar.

Ella fue abandonada por sus padres a los nueve meses y a los seis años comenzó a sufrir abusos sexuales, convirtiéndose en madre soltera a los 18.

@tusaiweyana Sorry my English is bad but anyways I had to post this and this is just today’s night 😴😴 ♬ Sleepy – Gui

Sin embargo, encontró refugio cuando abrió la organización You Are Not Alone (No estás solo), con la cual hoy en día está a cargo de huérfanos y niños de la calle.

Los pequeños de la fundación van desde los cinco meses hasta los 16 años y ella tiene una rutina para cuidarlos.

Tal como mostró en la red social, su día comienza a las cuatro de la madrugada, ya que a esa hora comienza a preparar toda la comida para sus 34 niños y niñas.

En la noche, en tanto, los pequeños se duermen a las siete de la tarde. Sin embargo, las guaguas despiertan durante la madrugada, por lo que debe atenderlas.

Actualmente, ella y los 34 niños y niñas viven amontonados en una vivienda de tres ambientes, sin embargo, Mkhondya sueña con poder agrandar la ONG y construir hoteles para cuidar a más desafortunados.