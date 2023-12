Modelo acusó “rechazo” de citas por ser trans y lanzó fuerte descargo: “¿Qué culpa tengo yo?”

Una joven que se dedica al modelaje acudió a redes sociales para exponer un potente problema personal al momento de tener citas y que, según asegura, se debe a su transición de género.

Se trata de Lucia Peregrin, quien constantemente sube videos sobre belleza, vida cotidiana y disidencias sexuales en TikTok. Sin embargo, ahora quiso lanzar un descargo luego que un joven dejara de hablarle sin explicaciones, pocas horas antes de conocerse por primera vez en persona.

En el registro, Lucia se ve llorando desconsolada y relatando este difícil episodio.

“Llevo como media hora intentando despejarme. Tenía una cita con un chico, pero lleva sin contestarme desde la tarde. Y todo esto viene porque soy una chica trans”, comenzó explicando en la publicación.

“¿Qué culpa tengo yo de ser una chica trans? ¿Por qué tengo este problema con cada chico al que le digo que soy trans?”, continuó.

Respecto de esta situación en particular, explicó que se iban a encontrar a las 10 de la noche. “Y yo quería ver, si cuando lo conocía, se lo contaba. ¿Pero por qué tendría que estar obligada a contárselo?“, dijo.

Pero fue primero el chico quien se adelantó y le preguntó sobre su transición, asegurando que él la cuestionó por no decírselo desde un principio.

“No sé qué me pasa a mí. Yo no quiero ser así, quiero ser una mujer más del mundo. Estoy harta de que me rechazan por ser chica trans. Tienes un pedazo de mujer en frente tuyo, cómo lo vas a rechazar”, acusó Lucia.

Al cierre de su video, la muchacha advirtió que “estoy harta de esta sociedad que me ponga la etiqueta de trans solo por ser una mujer”.

Mira el descargo de Lucia a continuación:

#ansiedad #rechazo #chicatrans #trans ♬ sonido original – Lucia Peregrin @luciaperegrin96 ESTOY HARTA QUE ME RECHACEN POR SER TRANS. A pesar de estar operada con mi reasignacion y dar por finalizada mi transicion. Se me sigue rechazando y es licito no pasa nada, a todo el mundo no le puedes gustar , lo se soy consciente de ello , tampoco pretendo agradar a todo el mundo. En el video como se puede observar estoy sufriendo un ataque de ansiedad. ¿por que? te preguntaras , bueno del chico de el que hablo si que le gustaba yo, tanto fisicamente como personalmente. Que paso ? saco el tema si yo soy trans , hablamos al respecto largo y tendido. Al final me comento que no pasa nada y no era un impedimento para el y que nada cambiaba. despues de esto desaparecio. La sensacion de rechazo la e experimentado muchas veces en mi vida y sobre este tema miles de veces , me da impotencia y rabia por que yo no puedo hacer nada para cambiar el echo de que soy trans. Pero lo que si puedo conseguir es visicilizar lo que nos pasa a las chicas trans , para que aquellas personas desconocidas en el tema , tomen algo mas de empatia y normalidad al respecto , por que yo soy una chica mas del mundo y no soy ningun bicho raro. y me da mucha rabia todo lo que se dice al respecto de las chicas trans y sobre mi. tambien puedo llegar a entender que yo no estoy respetando a los chicos heteros por mis faltas de respeto en el video , en mi defensa dire que es en caliente y estaba sufriendo un ayaque de ansiedad , aunque eso no es justificable se puede observar que muchas de las cosas que digo nisiquiera tienen sentido y me expreso muy mal por que estoy sufriendo un ataquede panico y obiamenre me duele mas lo mio soy persona. #depresión

Síguenos en