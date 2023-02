“Necesito una prueba de ADN”: Joven de 21 años asegura que es Madeleine McCann y revela similitudes físicas

Una joven residente de Alemania ha comenzado a enviar mensajes de ayuda tras sospechar que ella podría ser Madeleine McCann, la niña de tres años desaparecida en 2007 mientras vacacionaba con su familia inglesa en Portugal.

A través de una cuenta de Instagram llamada @iammadeleinemccan, la joven comenzó a difundir imágenes revelando similitudes físicas entre ella y McCann. Su evidencia está compuesta por dos lunares en las piernas y una mancha al costado de su ojo izquierdo, marcas que comparte con la pequeña.

“No recuerdo mucho de mi infancia, pero mi primer recuerdo es muy fuerte. Es sobre unas vacaciones en un lugar muy caluroso. Había una playa y edificios con departamentos blancos o de colores muy claros”, dice en una de las publicaciones Julia Faustyna, nombre de la joven de acuerdo con Perfil Brasil.

Además, a través de ese perfil de la red social, donde la joven pide ayuda, asegura que policías del Reino Unido y de Polonia la han ignorado.

“Necesito que la policía me haga una prueba de ADN y la compare con la de Madeleine. Necesito hablar con Kate y Gerry Mccann (los padres de la pequeña desaparecida en 2007)”, pide la joven.

No recuerda su infancia

De acuerdo con sus documentos, la joven tendría 21 años y no recordaría gran parte de su infancia debido a que sufre de amnesia post traumática. “Fui víctima de un pedófilo alemán”, declaró.

Además, aseguró que este hombre abusivo sería un familiar de apellido Ney, lo que le produjo incertidumbre. “Por una extraña coincidencia, uno de los sospechosos en la desaparición de Madeleine McCann es Martin Ney“, observó.

En un video realizado para demostrar que no está jugando con todo esto, expresó que “soy real, estoy muy estresada, pero gracias por su ayuda y su apoyo. Espero que alguien me hable y me ayude, incluso si no soy Madeleine, creo que la policía debería averiguar esto, no puedo estar 100% segura sin una prueba de ADN”.

Mediante una storie en la cuenta de Instagram publicada el pasado viernes, la joven aseguró que “me puse en contacto con un familiar de Madeleine y tendré la posibilidad de hablar con sus padres mañana. La prueba de ADN ese hará pronto. Tengo que decir que son increíbles. Muchas gracias”.

La primera publicación en la cuenta de Instagram fue el 15 de febrero de este 2023 y, a pesar de su corta existencia, el perfil tiene 46 posteos y 267 mil seguidores.

Quién es Madeleine McCan

El caso de Madeleine McCan fue un evento muy público y recorrió todo el mundo, luego de que la pequeña de tres años desapareciera mientras vacacionaba con su familia de origen inglés en Praia da Luz, Portugal, en 2007.

El rastro de la niña se perdió cuando dormía en una habitación de hotel con sus dos hermanos, mientras sus padres cenaban con amigos en un restaurante cercano.

El principal sospechoso del caso es Christian Brueckner, a quien se le imputaron cinco delitos sexuales en 2022. La hipótesis principal de la investigación es que el hombre mató a Madeleine tras secuestrarla.