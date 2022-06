El insólito motivo por el que una joven australiana no puede cobrar millonaria herencia dejada por su padre

Más de US$ 9 millones. Ese es el millonario monto que recibió una joven oriunda de Australia de herencia tras la muerte de su padre. Si bien el dinero es más que suficiente para tener tranquilidad, no puede cobrarlo por una particular situación.

La protagonista de la historia es Clare Brown, quien actual reside en Sídney y que solamente debe cumplir con dos requisitos para que se le deposite el dinero: Conseguir un trabajo y dar ayuda social.

Según consignó A Current Affair, el difunto era un exitoso corredor de bolsa que le dio una buena vida a su hija, mandándola a prestigiosos colegios. Sin embargo, ella no consiguió los mismos logros a nivel económico.

De igual modo, una vez que se independizó su papá le entregó US$500 a la semana para solventar sus gastos, aunque Clare aseguró que el monto no le alcanzaba y comenzó a pedir los beneficios sociales que entregaba el gobierno.

Una vez que su primogénito murió se encontró con la sorpresa de que para cobrar los más de $8 mil millones tenía que cumplir con los mencionados dos ítems, lo que le molestó de sobremanera a la joven de 26.

Debido a esto, Brown acudió a la justicia para pedir formalmente el dinero, argumentando que tiene TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad) que le impide estar en un empleo estable.

“Sólo quiero lo que es legítimamente mío. Y quiero que estas personas se olviden de que alguna vez voy a conseguir un trabajo”, comentó al citado medio.