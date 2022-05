“Así no se puede vivir”: Joven censó a un papá soltero de cinco hijos y al ver su situación decidió ayudarlos

Durante las últimas semanas, Argentina realizó el Censo para definir cuántos habitantes tienen en el país vecino, y aunque la cifra ya se reveló, lo cierto es que fue una conmovedora historia la que acaparó toda la atención.

Es que Marianela, una de las censistas que trabajó en la provincia de Córdoba, conoció el caso de un hombre que cría solo a sus cinco hijos en situación de vulnerabilidad.

Se trata de Alejandro, quien según la joven trabaja de albañil para mantener a su familia. “Cuando él me empezó a contar la situación que está viviendo, se me partió el alma y tomé la decisión de publicar su historia para que la gente los ayude a que puedan vivir un poco mejor, porque así no se puede vivir”, contó Marianela, según consigna Telefe.

Conmovida por la situación de Alejandro y sus cinco hijos, la joven empezó una colecta de vestimenta, mercadería, útiles escolares y otros elementos, debido a que “les faltan un montón de cosas”.

Además, pese a ser feriado nacional debido a la realización del Censo, ese día Alejandro tuvo que ir a trabajar. “Yo los feriados trabajo, así que estaba esperando que vengan a censarme para ir a trabajar. Cuando vino Marianela, le conté la realidad”, comentó el hombre.

“Hago lo que puedo por mis hijos. Lo que me toca hacer día a día es trabajar y tratar que ellos puedan estudiar y sean algo en la vida. Yo me crie prácticamente en la calle y quiero que ellos tengan otra suerte. Hay cosas que yo no sé hacer porque no tengo estudios, pero trato de ayudarlos en lo que más puedo para que el día de mañana sean algo. Dentro de todo, hasta ahora ninguno se me quedó de grado”, relató Alejandro.