El COVID-19 le ha arrebatado la vida a millones de personas alrededor del mundo, dejando a familias devastadas no solo por la valiosa pérdida humana, sino que además por las condiciones violentas en que esa muerte ocurre y que, prácticamente nunca, permite un último adiós.

Este mismo dolor fue el que invadió a Eva, de 78 años, quien perdió a su hijo hace más de seis meses a causa del coronavirus. Sin embargo, ante la imposibilidad de despedirse, decidió enfrentar su duelo a través de mensajes de WhatsApp que escribe casi continuamente a su querido Gustavo.

Lo anterior fue evidenciado por Sasha Saba, nieta de la mujer, quien compartió en redes sociales algunas capturas de esta conversación que su abuela mantenía con su hijo, quien por lo demás era padre de Saha.

“Encontré el chat y me emocioné mucho”, dijo la joven de 19 años a TN.

“Mi papá falleció ya hace seis meses y mi abuela le sigue escribiendo a su WhatsApp para contarle y decirle lo mucho que lo ama y extraña. No quiero decir nada pero estoy llorando“, expresó Saha en una publicación en Twitter que se viralizó rápidamente y alcanzó más de 144 mil me gusta en la plataforma.

Mi papá falleció ya hace 6 meses y mi abuela le sigue escribiendo a su wpp para contarle y decirle lo mucho que lo ama y extraña.

No quiero decir nada pero estoy llorando🥰♥️

Toda esta emotiva situación quedó al descubierto cuando Sasha revisó el celular de su padre, Gustavo, a fin de “vaciarlo un poco” y dárselo a su abuela, relató al medio. Pero fue así como entró al chat y vio todo lo que ocurría.

“Me emocioné mucho. Yo no soy de llorar delante de la gente y todo esto pasó mucho por dentro“, añadió.

“Fue como una manera de descargar. Me pareció un gesto tan lleno de amor y de ingenuidad a la vez que lo quise compartir“, explicó, asegurando que luego de esta publicación en redes sociales, “me escribió mucha gente para decirme que hacía lo mismo y que la publicación le hacía sentir que no estaba tan loca”.

Gustavo Saba, padre Sasha (19) y Luciana (23), murió el 24 de julio de 2021 luego de contraer el virus y permanecer internado por casi una semana. Con esa rapidez fatal, la familia del hombre de 54 años quedó con una repentina sensación de vacío que fue abordada de esta manera por Eva, quien vive en Buenos Aires, Argentina.

“Ella no me había dicho nada. Cuando encontré los mensajes le dije, le comenté que los había compartido en las redes sociales y todo lo que pasó después”, indicó la joven. Sin embargo, recibió una confesión que le provocó desazón, ya que su abuela le contó que le habían dicho que dejara de enviar esos mensajes, “que estaba loca”.

Pero al transmitirle todos los mensajes de amor y apoyo que le dedicaron a Eva a través de este tuit, “se impresionó, la hizo sentir bien”, cerró.