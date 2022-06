Joven despertó del coma tras 4 semanas y descubrió que su prometido la había dejado por otra mujer

Una joven de 25 años asegura que despertó del coma solo para descubrir que su prometido la había engañado y se había mudado con otra persona.

Se trata de Brie Duval, de Australia, quien a través de su cuenta de TikTok @hotcomagirl1 habla sobre el accidente que la dejó en ese estado y con lo que se topó cuando despertó.

La joven relata en la red social que se mudó a Canadá para estar en el trabajo de sus sueños y que estaba comprometida con quien era su novio desde hace cuatro años.

Sin embargo, su vida de ensueño cambió cuando tuvo una trágica caída desde un estacionamiento en agosto de 2021.

Duval tuvo que ser trasladada en avión a un centro médico, donde la atendieron en la UCI con un soporte vital. Según comenta, a su madre le dijeron que solo tenía un 10% de probabilidades de sobrevivir.

Debido a la caída, la joven sufrió numerosos huesos rotos y una lesión cerebral, por lo que estuvo en coma durante cuatro semanas.

Tras ese periodo, Duval comenzó a mostrar signos de mejoría y aunque se despertó con amnesia, comenzó a recordar poco a poco.

Pero revisar su celular la destruyó por completo. En el móvil se encontró con que su pareja la había bloqueado de redes sociales y peor aún, la nueva novia del hombre le había mandado un mensaje.

En el texto, la mujer le informaba que el chico se había mudado con ella y su hijo y que no le hablaría nunca más. Y así fue. “No he sabido nada de él desde que estuve en el hospital. Así que ni siquiera tengo una idea clara de por qué sucedió esto”, dijo la joven a The Mirror.