Una joven de Florida, Estados Unidos, fue arrestada por la policía tras negarse a usar mascarilla dentro de un avión y escupirle al resto de los pasajeros.

El pasado miércoles 7 de julio, Adelaide Schrowangen, de 23 años, se encontraba en el Aeropuerto Internacional Southwest Florida, pero terminó en la cárcel luego de causar problemas en el vuelo de Delta Airlines en el que viajaría.

En un video viralizado a través de Twitter se puede ver cómo la joven se niega, pese a la petición de la policía, a usar mascarilla, por lo que termina siendo sacada del avión por los oficiales.

Lee también: Bolsonaro fue derivado al Hospital de las Fuerzas Armadas por dolores abdominales

Según informó WWSB, de la cadena ABC7, en una primera instancia fue la tripulación de cabina del avión la que le pidió a Schrowangen que se pusiera la mascarilla. Ante eso, la joven comenzó una discusión con los asistentes de vuelo y, no contenta con eso, le escupió al resto de los pasajeros que también se encontraban en la cabina.



Tras la insistente negativa de Schrowangen tuvo que intervenir la policía del aeropuerto, quienes le volvieron a solicitar que usara la mascarilla, pero nuevamente se negó.

“No están respetando mis derechos humanos”, se escucha decir a la joven en el video, por lo que los agentes policiales se vieron obligados a tomarla en contra de su voluntad. “¿Por qué tienes derecho a ponerme las manos sobre mí? ¿Qué estoy haciendo que te haga sentir que tienes derecho a ponerme las manos encima?”, insistió Schrowangen.

Lee también: Italia evalúa exigir pasaporte sanitario para asistir a discotecas y a eventos



Finalmente, la joven fue trasladada a la cárcel del condado de Lee, siempre manteniendo la misma actitud, según dice el informe, y fue acusada de resistirse a un oficial policial y de allanamiento e interferencia en las operaciones de la aeronave, mientras que la fianza se fijó en US$ 65.000.

Mira el video a continuación:

A Florida woman was kicked off a Delta flight for allegedly refusing to wear a mask and spitting on other passengers. She told police they weren’t respecting her human rights. pic.twitter.com/9DDZoBa7up

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) July 10, 2021