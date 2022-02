Argentina sigue impactada luego de que más de 20 personas murieran este miércoles producto de una intoxicación de cocaína que fue presuntamente adulterada en una zona periférica de Buenos Aires. Además de los fallecidos, alrededor de 80 personas fueron internadas en el hospital Bocalandro.

El mismo día del hecho se detuvieron alrededor de diez personas en la villa conocida como Puerta 8, en Loma Hermosa de Buenos Aires. Tras investigaciones de la policía, en la tarde del jueves se logró detener al líder de una banda de narcotraficantes, a quien se le acusa como responsable.

Juan, uno de los afectados tras consumir esta droga “envenenada” entregó su dramático testimonio. En conversación con Telefé, señaló que “un amigo casi se muere por la porquería esa y lo salvamos de pedo. Estaba tirado en el pasillo y le tuvimos que abrir la boca porque le estaba agarrando un ataque de epilepsia y le tuvimos que bajar todos los dientes para que no se muera porque si no, se moría”.

Luego, siguiendo con el relato, aseguró que “le abrimos la boca con una cuchara y le tuvimos que sacar todos los dientes, las prótesis. Casi se va. No le podíamos sacar la lengua. Ahora está más o menos en la casa, escupiendo sangre”.

Asimismo, Juan narró que “el martes estaba con los chicos tomando una cerveza después del partido y después de consumir cocaína me agarró dolor de panza y cabeza, se me nubló la vista y empecé a tener vómitos y vómitos. Vomité sangre a lo último, me asusté y me vine para el hospital”.

El muchacho no se había enterado de la noticia que ya había circulado por todos lados hasta el día siguiente. Con respecto al momento en que aceptó consumir lo que se le ofreció, indicó que “yo no me di cuenta del color ni nada. Estaba con un amigo, él me invitó a fumar y no le pregunté dónde la compró”.

Finalmente, el afectado expresó que “la buena noticia es que estoy vivo, es feo que te pase algo así. Me asusté mucho, soy consciente de que no tengo que hacer más lo que me pasó. Esto me va a ayudar para recuperarme- Ya está y no se lo recomiendo a nadie”.

En relación a este grave episodio, una enfermera del hospital en donde se atendieron a los consumidores de esta sustancia, explicó al medio citado que “envenenaron cocaína, la estuvieron distribuyendo por varios lados y están muriéndose todos”.