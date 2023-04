“Quiero ser feliz”: Joven que aseguró ser Madeleine McCann inició recaudación de fondos para costear abogado

Julia Wendell, la joven polaca que aseguró ser Madeleine McCann y causó revuelo a nivel mundial, recientemente inició una recaudación de fondos para poder “recuperarse”.

La joven de 21 años tomó la decisión para poder costear un abogado y sesiones de terapia. Esto, luego de que se diera a conocer que las pruebas de ADN a las que se sometió concluyeron que ella no era la pequeña desaparecida en 2007.

De acuerdo a lo consignado por Daily Star, luego de conocer dichos resultados Julia dejó Estados Unidos para volver a Polonia y acudió a sus redes sociales para dar a conocer su recaudación de fondos.

“Me siento muy avergonzada de pedirles este tipo de ayuda, pero necesito encontrar un buen abogado, un terapeuta”, escribió en una storie de Instagram.

“Realmente necesito su ayuda, pero si no quieren ayudar, lo entenderé. Creé esta recaudación de fondos porque muchas personas amables me escribieron que debería hacer esto porque es una posibilidad para mí pagar un abogado y una terapia”, continuó.

“Gracias y por favor, no sean groseros. Siempre me negué a aceptar dinero, pero sé que muchos de ustedes quieren ayudarme”, cerró.

En la página web de su recaudación, la joven explicó que “durante las últimas semanas, me obligaron a ir a los EE. UU. y, a cambio, me aislaron de todo lo que me rodeaba. Mientras estuve allí, pasé por un momento difícil que a su vez me hizo estar aún más aislada y desconfiar de los demás”.

“Ahora estoy en mi casa en Polonia y trato de volver a una vida un tanto normal con mi novio y mi adorable gato Monte. Me encuentro con declaraciones falsas, viciosas y mentiras descaradas relacionadas con cualquier personaje. Necesito volver a ponerme de pie, necesito poder llegar a un lugar donde pueda regresar a la fuerza laboral y prosperar en la carrera que elija. Para hacer eso, necesito apoyo a mi alrededor, como abogados y profesionales”, argumentó.

En esa línea, aseguró que “realmente quiero ser feliz, estar segura y superar todo lo que tuve que soportar en mi juventud y edad adulta”.

“Mientras estaba en los Estados Unidos sentí que tenía un cambio de realidad en lo que más me apasiona en la vida. Quiero ayudar a la gente, y posiblemente volver a la escuela. Ponerme de pie de nuevo será el comienzo de esto”, añadió.

“Estaba rechazando ofertas y no quería aceptar el dinero de la gente, pero muchas personas me escribieron y me dijeron que crear esto sería muy útil para mí”, fue parte del comunicado.