“Puedo inspirar a la gente”: Joven que no puede sonreír por un extraño síndrome ahora será modelo

Una joven con un extraño y poco común síndrome que no le permite sonreír está cumpliendo un sueño al ser reclutada por una agencia de modelaje internacional.

Se trata de Tayla Clement (24) de Nueva Zelanda, quien es conocida como “la chica que no puede sonreír”. Ella, sufre un trastorno neurológico llamado síndrome de Moebius, una enfermedad congénita que se caracteriza, entre otras cosas, por una parálisis facial.

“A cualquiera que no me conozca, le diría que soy la chica que no puede sonreír”, comentó Clement a ABC 7. “Me encanta poder ayudar a otros y empoderar e inspirar a otros. Me ilumina mucho, y si pudiera sonreír, verías la sonrisa más grande en mi rostro porque realmente me ilumina mucho”, indicó.

“Mis cejas no se mueven, mis ojos no rastrean y mi labio superior no se mueve, lo que significa que no puedo sonreír, de ahí el nombre, ‘La chica que no puede sonreír'”, detalló la joven que cuenta con más de 24 mil seguidores en Instagram.

Sin embargo, no todo siempre fue color de rosas. “La gente traía bolsas de plástico a la escuela para ponerme en la cabeza porque yo era muy fea y no quería que me vieran. Creo que cuando crezcas, que te digan que eres diferente y que eres feo y que eres inútil, lo crees porque no sabes nada más”.

Pese a eso, la joven admite que lo que está haciendo actualmente “me emociona mucho” y que “estoy muy agradecida de haber sido yo quien pasó por todo porque puedo inspirar a la gente y ayudarla y me hace muy feliz”.

“Ser tan abiertamente aceptada y querida se sintió increíble”, dijo sobre esta nueva etapa en su vida. “No tenía a nadie a quien ver en las películas o en los medios de comunicación o en la portada de las revistas o en los titulares de las marcas o en las vallas publicitarias, así que me sentí realmente inútil porque no me veía en ninguna parte”.

“Es otro nivel de alegría y felicidad estar tan contento, cómodo, alegre y feliz dentro de lo que eres como persona, también es lo más liberador del mundo”, cerró.

Además, Tayla se ha destacado en el deporte paralímpico al establecer un récord en el lanzamiento de peso en su país, de acuerdo a lo que consignó ABC 7.