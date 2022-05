Joven afirma que tiene una relación amorosa con un avión: “Sentí amor de inmediato y solo quiero estar con él”

Una joven alemana de 23 años con objetofilia anunció que tiene una relación romántica con un avión Boeing 737, al cual considera su novio.

Se trata de Sarah Rodo, quien según consigna The Mirror, afirma que la aeronave, a la cual llamó Dicki, la hace sentir completa.

“Me he sentido atraída por los objetos desde que era adolescente. Lo noté por primera vez cuando tenía 14 años. Antes del avión, era por el ICE 3, que es un tren expreso”, confesó.

Aunque reconoció que tuvo relaciones con otras personas, se dio cuenta que “no puedo sentir estas cosas románticas por ellas. Ahora sé que mi sexualidad es la objetofilia”.

“Me di cuenta de que no me atraían las personas cuando no quería acurrucarme o intimar con ellas, a diferencia de mis objetos con los que deseo abrazos y tener intimidad. ¡Es el mejor sexo que he tenido!”, aseguró.

Según contó Sarah, se enamoró de Dicki apenas lo vio: “Sentí amor de inmediato y solo quiero estar con él todo el tiempo; me hace la persona más feliz. Cuando estoy con mi 737, estoy en la luna. Lo amo increíblemente, me siento segura con él y quiero pasar todo mi tiempo con él”.

“Me encanta todo de él, pero especialmente su rostro, sus alas y su motor, son tan sexys para mí”, señaló Sarah, quien sueña con casarse con el Boeing 737. “Me encantaría casarme con él más que nada, pero está prohibido en Alemania”, lamentó.