Recientemente se dio a conocer en Argentina el caso de una joven que por más de 20 años sufrió agresiones y torturas por parte de sus padres.

Su caso se dio a conocer luego de un video difundido por varios medios trasandinos, en el que se ve a la joven de 25 años siendo agredida por su padre y posteriormente por su madre.

Según consignó Telefe Noticias, ambos le habrían dicho a su hija, Karen, que iban a matar a su novio.

La agresión ocurrió en el sector de Avellaneda y fue gracias a la acción de los vecinos, quienes escucharon la pelea, que la joven declaró lo que sufrió a la policía por primera vez en sus 25 años.

En el hospital se logró comprobar marcas de quemaduras y cicatrices en el cuerpo de Karen. A pesar de que se hizo una denuncia, los padres de la joven continúan en libertad.

“Aprendí a vivir de esa manera”

En entrevista con Telefe, la joven señaló que antes no se daba cuenta de las torturas de las que era parte porque “para mí era una situación que pasaba siempre, no era nada fuera de lo común”.

“Es mi única familia, yo aprendí a vivir de esa manera”, detalló.

Con respecto a su infancia, la joven comentó que en un principio “los golpes eran contra mi mamá y yo trataba de defenderla (…) pero después las torturas empezaron a ser para mí también”.

Esta es la primera vez que Karen se atrevió a denunciar el infierno que sufrió por más de 20 años. “Nunca dije nada, cuando me pegaban y me encerraban yo me quedaba ahí y no decía nada, pero ese día comencé a gritar y por suerte los vecinos me ayudaron”.

“Siempre traté de entenderlos, porque mis papás también sufrieron muchas cosas y siempre me pedían perdón, me decían que no lo iban a volver a hacer, para mí era lo único que yo tenía”.

Además, contó que su mamá “no quería salir de la casa y yo no la podía dejar sola. Ahora lo que más me preocupaba cuando me tuve que ir de mi casa era que ella estuviera sola y que los dos se iban a poner a pelear y se iban a matar”, dijo entre lágrimas.

Luego de detallar los constantes golpes que recibía, la joven expresó que “pensé que me iban a matar, por suerte no me pasó nada, porque no tengo nada, estoy bien, pero estoy cansada ya, yo no hice nada”.

Si bien la joven puso una denuncia, que está en el Juzgado de Familia, en contra de sus padres, confesó que “me costó mucho hacerla, porque no quería denunciarlos”.