Joven padre sufrió 3 accidentes cerebrovasculares al girar su cabeza muy rápido: “Sentí un estallido en la nuca”

Un joven padre de familia, deportista y enfermero de profesión, sufrió un insólito accidente mientras jugaba pickleball junto a sus amigos; una actividad muy similar al tenis y que la única diferencia radica en el tamaño de las raquetas.

Según contó Joel Hentrich, de 35 años, a SWNS, su pesadilla inició el pasado 23 de noviembre de 2022 cuando tuvo una extraña sensación al girar su cabeza para ir a buscar una pelota. Este simple hecho le provocó una rotura en la arteria de su cuello, sufriendo tres accidentes cerebrovasculares.

“No crees que estas cosas realmente te van a pasar a ti”, confesó Hentrich al citado medio, asegurando que al recibir su diagnóstico “estaba completamente conmocionado e incrédulo”.

De acuerdo con su relato, durante esa semana había percibido algo extraño en su cuello, algo como un pellizco en el nervio, pero desapareció rápidamente. Pero jamás había imaginado que el desenlace de esto ocurriría en pleno juego, cuando giró la cabeza “rápidamente hacia la izquierda para tratar de rastrear una pelota”.

En ese momento, dijo, “sentí un estallido en la nuca”. Síntoma que después siguió con un cambio en su visión, cuando “tuve el peor vértigo que he experimentado en mi vida”, sostuvo, según consignó New York Post.

“Alrededor de dos minutos después de que sucedió, me tuvieron que ayudar a subir al banco con apoyo porque no podía pararme solo”, continuó. “El suelo se salió de debajo de mí y terminé con náuseas extremas y vómitos. Sentía hormigueo en el lado izquierdo de la cara, la mano y parte de la pierna”.

Lo que no sabía en ese momento era que había sufrido tres accidentes cerebrovasculares en la parte inferior del cerebelo, un hecho que quedó al descubierto cuando fue trasladado al hospital. Sin embargo, tuvo que esperar un largo rato por la alta presencia de pacientes.

Debido a la insistencia de sus malestares, decidió consultar con una enfermera diferente a la que lo había atendido, quien determinó la urgencia del caso y ordenó una serie de exámenes que permitieron identificar qué estaba ocurriendo.

“Como un hombre saludable de 35 años, esas son palabras que nunca esperas escuchar“, reveló Hentrich, quien pasó más de dos días internado por esta afección y cuyo mayor miedo era saber si es que podía volver a caminar.

“Fue un momento especial poder levantarme y darme cuenta de que todavía podía caminar, mantener el equilibrio y vivir mi vida como lo hacía antes de esto”, señaló.

La atención médica provocó que Hentrich quedara con una gran deuda, sin embargo, este profesional de la salud indicó que lo más importante para él es estar vivo.

“Si esa segunda enfermera no me hubiera tomado en serio y me hubiera dejado esperando, no tengo ninguna duda de que, como mínimo, tendría algún tipo de discapacidad permanente, en cuanto al equilibrio y la coordinación”, sentenció Joel.