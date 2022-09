El momento en que un juego se desplomó en parque de diversiones y dejó casi una veintena de lesionados

Un impresionante accidente se registró en la Feria Comercial de Mohali, India, y dejó al menos 16 personas lesionadas. Según evidenció un video del suceso, un juego mecánico se desplomó desde varios metros de altura y dejó caer a sus usuarios, entre ellos mujeres y niños.

Tal como muestran las imágenes difundidas por el periodista local Nikhil Choudhary, el accidente se desarrolló en una rueda giratoria que ya había alcanzado una gran altura en un parque de atracciones, la que luego comenzó a inclinarse y, finalmente, al iniciar su descenso no frenó y sus ocupantes se estrellaron contra el piso.

“Imagen en vivo de la ruptura de un columpio en #Mohali. Muchas personas resultaron heridas. Alrededor de 16 mujeres y niños fueron hospitalizados después del incidente“, fue lo que escribió el comunicador en el tuit, adjuntando el registro del incidente.

De acuerdo con Indian Express, la policía ya inició una causa en contra del organizador de la feria y sus trabajadores.

Inclusive, testigos presenciales relataron que al momento del accidente, los guardias del recinto habrían comenzado a maltratar a los visitantes y a empujarlos para que se alejaran.

Las personas afectadas fueron rápidamente trasladadas a recintos médicos para su atención, presentando heridas en su cabeza y lesiones en el cuello.

Asimismo, autoridades se mantienen indagando las causas de la caída y las responsabilidades en este desenlace que pudo ser fatal.

