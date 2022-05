Murió Kailia Posey, joven que originó recordado GIF y meme cuando era niña

Las últimas horas se dio a conocer que la joven que dio origen al famoso y reconocido meme de la niña con “risa malvada” falleció.

Se trata de Kailia Posey, de 16 años, quien “saltó a la fama” luego de aparecer en el programa de concursos de belleza Toddlers & Tiaras, popularmente conocida en internet gracias a un GIF que se hizo viral.

La noticia la dio a conocer su madre, Marcy Posey Gatterman, quien compartió una publicación en su cuenta de Facebook junto a una foto de Kailia.

Posey tenía solo 5 años cuando apareció en un episodio del programa titulado “California Tropic Arizona”, donde compitió con otras dos niñas en 2012.

Pese a que solo fue su única aparición, logró pasar “a la historia” gracias al GIF, que posteriormente se transformó en un meme y sticker, gracias a su particular risa y sonrisa.

Kailia Posey, who became a popular GIF from her appearance on the reality TV show "Toddlers & Tiaras," has died unexpectedly at age 16, her mom says pic.twitter.com/BVtBmUrQob

— BNO News (@BNONews) May 3, 2022