Así fue como Kate Middleton se enteró que padece Cáncer: “En enero me sometí a…”

Este viernes la Princesa de Gales, Kate Middleton, dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer, noticia que reveló a través de un video donde detalló la forma en la que ha llevado el proceso.

En el registro especificó lo difícil que ha sido comunicarle la enfermedad a sus hijos, quienes solo tienen 10, 8 y 5 años.

“Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder empezar mi tratamiento”, comenzó expresando Middleton.

En esa misma línea, detalló: “Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a George, Charlotte y Louis de una forma adecuada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

Sin embargo, Kate afirmó que actualmente se encontraría bien y enfocada en curar su enfermedad: “Como les he dicho; estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme; en mi mente, cuerpo y espíritu”.

El momento en el que Kate Middleton fue diagnosticada de cáncer

Además, al Princesa de Gales dio a conocer la forma en que se enteró de que padecía de cáncer, sin especificar de que tipo es. Pero el diagnóstico habría ocurrido tras una cirugía abdominal.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, precisó Kate.

Dicho procedimiento se logró sin ningún inconveniente, pero más tarde los exámenes posteriores de Middleton indicarían lo contario.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Síguenos en