¿Fin del misterio? Princesa Kate Middleton reconoció haber “retocado” polémica foto familiar

(EFE) – La princesa Kate Middleton pidió “disculpas” este lunes por la “confusión” generada después de que ella misma editara una foto familiar tomada por su marido, William, y que es la primera imagen difundida por el Palacio de Kensington desde su operación abdominal hace casi dos meses.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother's Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024