Actualizan estado de salud de Kate Middleton y rey Carlos III tras cirugías

EFE / CHV Noticias. La princesa de Gales, Kate Middleton, fue dada de alta del hospital donde se sometió hace casi dos semanas a una cirugía abdominal y ya volvió a su domicilio en Windsor.

La esposa del príncipe William está “realizando buenos progresos”, de acuerdo a lo que informó este lunes el palacio de Kensington.

Middleton ingresó al hospital privado londinense, The London Clinic, para someterse a una intervención abdominal planeada de la que no se revelaron mayores detalles, y se prevé que tendrá que pasar ahora varios meses recuperándose, apartada de sus actividades oficiales.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 29, 2024

En ese entonces, se explicó que la operación “fue exitosa”, por lo que esperaban que permaneciera hospitalizada “durante 10 a 14 días, antes de regresar a casa para continuar su recuperación”.

Eso así, indicaron que el consejo médico señaló que era poco probable que Kate Middleton vuelva a sus funciones públicas “hasta después de Pascua”.

Además, el rey Carlos III también fue dado de alta luego de someterse a una operación a la próstata.

En su cuenta de X, la familia real agradeció todos los “buenos deseos” que recibió el monarca durante su estancia en el hospital.

“Su Majestad está encantado de que su diagnóstico esté teniendo un impacto positivo en la concienciación sobre la salud pública“, señalaron.

Thank you to all those who have sent their good wishes during The King's hospital stay.

His Majesty is delighted that his diagnosis is having a positive impact on public health awareness. pic.twitter.com/qbaCcwQg5a

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 29, 2024