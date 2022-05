Kate Moss desmiente a Amber Heard: Asegura que Johnny Depp “nunca” le pegó ni empujó

(EFE) – Kate Moss aseguró que Johnny Depp “nunca” le “pegó, empujó ni tiró por las escaleras” mientras estuvieron juntos. La modelo testificó en el juicio que lo enfrenta con su ex esposa, la también actriz Amber Heard, por difamación después de que esta dijera que fue víctima de violencia machista. En su declaración, Moss aclaró el rumor dicho en una audiencia por Heard, de que supuestamente el actor la empujó por las escaleras tras una pelea. “Salía de la habitación me tropecé y me hice daño. (…). Grité porque no sabía lo que me había hecho y me dolía”, afirmó, asegurando que luego de eso, Depp la llevó a recibir “atención médica”.