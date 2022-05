Kevin Spacey es acusado de agredir sexualmente a tres hombres en Reino Unido

(EFE) – El actor estadounidense Kevin Spacey fue acusado este jueves por el Servicio de la Fiscalía de la Corona Británica (CPS, por sus siglas en inglés) por cuatro delitos de agresión sexual contra tres hombres cometidos en el Reino Unido entre 2005 y 2013.

La directora de la división especial de crimen del ente persecutor, Rosemary Ainslie, señaló en un comunicado que el artista “ha sido denunciado por hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento”.

Específicamente, los cargos comprenden dos agresiones sexuales en marzo de 2005 en Londres contra un hombre (referido como demandante número 1) y un tercer delito en agosto de 2008 contra el “demandante número 2”.

En cuanto a la cuarta agresión sexual por parte del artista de 62 años, la Fiscalía británica indicó que se produjo supuestamente en abril de 2013 en el condado inglés de Gloucestershire.

Ainslie precisó en la nota que los cargos se le imputan a Spacey fueron recabados en una investigación realizada por la Policía Metropolitana de Londres, también conocida como Scotland Yard.

El actor estadounidense reconocido mundialmente por su papel en la serie House of Cards residió durante varios años en Londres, donde ocupó el puesto de director artístico del teatro The Old Vic entre 2004 y 2015.

Los responsables de esa emblemática sala londinense indicaron en 2017 que habían recibido quejas de 20 personas que aseguraron que fueron acosadas sexualmente por Spacey, quien también afrontó cargos por este tipo de delitos en Estados Unidos.