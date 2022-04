Kim Kardashian pide reunir firmas para detener ejecución de mujer condenada a pena de muerte

(EFE) — La empresaria y estrella estadounidense Kim Kardashian defendió en las redes sociales a la madre latina condenada a muerte Melissa Lucio, cuya ejecución está prevista para el próximo 27 de abril pese a las dudas que existen de su culpabilidad, y pidió la abolición de la pena de muerte.

En un tuit, Kardashian, que en los últimos años ha abogado con éxito por otros casos de personas condenadas tras juicios plagados de irregularidades, explicó el caso por el que Lucio fue condenada a muerte en Texas en 2008.

“(Melissa) ha estado en el corredor de la muerte durante más de 14 años por la muerte de su hija, que fue un trágico accidente”, afirmó Kardashian, que cuenta con 72 millones de seguidores en Twitter, a primera hora del martes.

“Su hija de dos años, Mariah, cayó por unas escaleras y dos días más tarde murió mientras dormía. Cuando pidió ayuda, la policía la interrogó”, continuó Kardashian, que expuso asimismo cómo las fuerzas de seguridad interrogaron durante horas a Melissa, lo que desembocó en una confesión coaccionada.

La celebridad pidió al gobernador de Texas, Greg Abbott, que suspenda su ejecución, y afirmó que “son historias como las de Melissa las que me hacen hablar tan alto sobre la pena de muerte en general y por qué debería prohibirse cuando personas inocentes están sufriendo”.

El caso de Melissa Lucio también está siendo defendido por la organización “Innocence Project”, que asegura que el Estado de Texas nunca presentó ninguna prueba de que la madre de origen mexicano abusara “ni de Mariah ni de ninguno de sus hijos”, y cuya petición para frenar la ejecución ha sido firmada por cerca de 170.000 personas.

Kim Kardashian ya estuvo involucrada en el caso de Julius Jones, un afroamericano acusado de homicidio que siempre ha defendido su inocencia, cuya ejecución se frenó el pasado mes de noviembre.

También ayudó a la puesta en libertad de Alice Marie Johnson, condenada a cadena perpetua por un crimen no violento, y pidió clemencia para Rogel Aguilera-Mederos, el conductor de un camión condenado a 110 años de prisión por la muerte en un accidente de tráfico de cuatro personas, cuya sentencia luego fue reducida a 10 años.

I recently just read about the case of Melissa Lucio and wanted to share her story with you. She has been on death row for over 14 years for her daughter’s death that was a tragic accident. pic.twitter.com/zeapUqq6mi

— Kim Kardashian (@KimKardashian) April 5, 2022