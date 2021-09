Un jugador fue duramente sancionado en un partido de fútbol en Argentina luego de insultar a la árbitra del encuentro solo por el hecho de ser mujer.

Según informó el medio Argentino Olé, este hecho ocurrió en un partido de la Liga Amateur Platense de Fútbol, entre Everton y Universitario de Berisso, donde el jugador de nombre Juan March recibió una multa por parte del Tribunal de Disciplina, que lo sancionó con 15 fechas sin jugar.

Esto, porque en medio del encuentro futbolístico, March gritó diferentes insultos hacia la árbitra Daiana Quintana, quien estaba a cargo del partido.

“Andá a lavar los platos”, fue una de las cosas más suaves que el jugador de Everton le dijo a Quintana, dentro y fuera de la cancha.

“El club Everton se comunicó conmigo, ofreció disculpas, me dicen que es algo que no aceptan. Yo presenté el informe y no tengo nada más que decir. El tema se va a tratar en la Asociación de Árbitros de La Plata. Yo a este jugador lo expulsé dentro de la cancha, me dijo cosas y luego no alentó a su equipo sino que lo único que hizo fue insultarme a mí”, dijo Quintana a Olé.

“Sus insultos fueron básicamente que una mujer no puede dirigir ni mirar fútbol. Más allá de cuestiones del partido que pasamos siempre, las mujeres que dirigimos, que nos insultan, queda en el partido. Cuando terminó, esa persona se quedó en la hinchada y siguió con los insultos”, continuó.

Por su parte, desde el Tribunal de Disciplina, que multó a March con 15 fechas, manifestaron que no aceptarán una situación como esta, tildando el hecho de violencia de género.