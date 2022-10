¿La Roca presidente? Reveló que lo ha “considerado seriamente”

Dwayne Johnson se encuentra “considerando seriamente” una eventual carrera presidencial, dijo en una reciente entrevista. Esto, luego que, según el actor, recibiera numerosas llamadas instándolo a lanzar una candidatura a la Casa Blanca.

“Me siento realmente aterrizado y humilde por el interés de ambas partes”, reveló Dwayne Johnson (su verdadero nombre) a CNN. Sin embargo, aseguró que “el trabajo número 1 y mi título número 1, que amo ahora mismo, es el de papá”.

A pesar de la tajante respuesta, cuando se le preguntó si eso significaba que descartaba una futura candidatura presidencial, la leyenda de la lucha libre dejó la puerta abierta.

“Lo he considerado seriamente. Hay que hacerlo. Cuando empiezas a mirar algunas de estas encuestas, y estos números se acercan al 46%, el 50% del país me votaría si me presentara, y me he sentido realmente conmovido por ello”, dijo. “Quiero decir, realmente, me ha sentado bien”.

Según una encuesta de 2021, a un 58% de los estadounidenses le hubiera gustado ver a Johnson como próximo presidente de los Estados Unidos. En la misma medición, el 22% también dijo que apoyaría al actor Tom Hanks.

“No sé nada de política”, dijo también. “Diré que yo, absolutamente, soy un patriota y amo a nuestro país y amo a todos en él, independientemente del color o la cultura. No me importa lo que diga su cuenta bancaria o el tipo de coche que conduzca”, sentenció el actor.