Ladrón chileno recibió brutal golpiza de dueño de casa que lo pilló infraganti robando en California

Una verdadera golpiza fue la que le dio el dueño una casa en California, Estados Unidos, a un ladrón de nacionalidad chilena tras descubrir que estaba intentando robar en su domicilio.

De acuerdo a lo señalado por medios internacionales, Sal Mercado estaba llegando a su vivienda el pasado 1 de abril cuando observó una sospechosa camioneta estacionada, donde el conductor estaba mirando el inmueble.

Posteriormente, el residente de 60 años entró y descubrió en pleno atraco a Alexis Provoste, procediendo a golpearlo de manera inmediata e impidiendo que el delincuente reaccionara.

Mercado, que mide 1,82 metros y pesa casi 84 kilos, le dio una brutal golpiza al hombre de 43 años, quien quedó con cortes, contusiones, un ojo morado y la cabeza hinchada

“Simplemente no le di una oportunidad, solo lo golpeé porque, primero que nada, no sé si tiene una pistola, un cuchillo o algún tipo de arma, ¿verdad? Simplemente no lo sabes. Tu mente se vuelve loca”, comentó el dueño de casa a KTLA.

“Quiero asegurarme de que lo procesen. Quiero asegurarme de retenerlo hasta que llegue la policía, porque nuestro gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir el crimen. Mi mentalidad era: No dejes escapar a este tipo”, agregó a ABC7.

Provoste quedó recluido en una cárcel del Condado de Ventura a la espera de su juicio del martes y con una fianza de US$250 mil.

En ese sentido, la policía sospecha que el chileno integra una banda de ladrones de origen nacional que se dedica a robar viviendas deshabitadas, utilizando la metodología denominada como “turismo criminal”.