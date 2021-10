Un ladrón dejó un particular mensaje tras entrar a robar a una vivienda en el estado de Madhya Pradesh, en la India.

El sujeto, decepcionado por no haber encontrado suficientes objetos para sustraer, dejó una nota de reclamo al propietario de la casa.

Así lo informaron medios locales, que detallaron que la víctima, un funcionario público de India, había estado fuera de su hogar durante algunos días.

La sorpresa fue mayúscula cuando al volver, se dio cuenta que sus pertenencias estaban repartidas por toda la casa. En medio del desorden, encontró una inusual nota.

In a strange incident of theft in Dewas, burglars not only broke into the house of a deputy collector but also left a note for him. "Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha na collector! pic.twitter.com/mafaLj4gPC

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) October 10, 2021