Lali Espósito respondió a ácida crítica de Javier Milei: “Discurso injusto y violento”

Lali Espósito decidió responder al presidente de Argentina, Javier Milei, luego que el mandatario se refiriera a su compatriota como un “parásito” y que no era una artista sino un “mecanismo de propaganda”.

Ante ello, la cantante salió a defenderse en su cuenta de X (ex Twitter), redactando una extensa respuesta en que contó parte de su historia de vida y bajándole el perfil al tono de las interpelaciones.

Respuesta de Lali Espósito a Javier Milei

La cantante de 32 años se tomó su tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y, de paso, invitó al presidente de Argentina a ir a uno de sus conciertos para conocer el trabajo de la cantante.

“Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia”, comenzó su relato.

Luego, agregó “lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participé de varios shows municipales con todos los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país”.

“Respeto, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura (…) siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa, vuelve a su discurso injusto y violento“, detalló Lali Espósito.

Finalmente, la artista manifestó al presidente de Argentina que la “falta de respeto y la descalificación sin sentido” no son el camino para referirse entre pares. Además, lo invitó a un concierto suyo cuando estime conveniente: “sería un placer tenerlo en el publico y la pasaría muy bien“.

Lali Espósito respondió a Javier Milei

Sr Presidente @JMilei

Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires.

Tengo 32 años y trabajo hace 22 .

Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un… — Lali (@lalioficial) February 15, 2024

