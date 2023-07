Los registros que dejó el derrape de avión de LATAM en aeropuerto de Florianópolis

Este miércoles, un avión de la aerolínea Latam en Brasil derrapó con 172 pasajeros y siete tripulantes en la pista del aeropuerto de Florianópolis, causando una serie de inconvenientes y retraso de otros vuelos.

A través de redes sociales se compartieron diferentes registros del incidente que se desarrolló en horas de la mañana, cerca de las 9:20 hora local.

Según informó Grupo Latam, la aeronave AirBus A321 (PT-MXM) “excedió los límites de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Santa Catarina” y el vuelo afectado fue el LA 3300.

Tras el accidente, un Equipo de Recuperación acudió para retirar la aeronave del lugar y se notificó a los vuelos afectados en la capital de Santa Catarina.

Además, se informó que los pasajeros fueron desembarcados y liberados de forma segura luego de una evaluación médica.

También se informó que los clientes afectados pueden cambiar sus vuelos sin cargo o solicitar un reembolso completo de su pasaje aéreo a través de la página web o en la app.

LATAM A321 skids off the runway while landing at Florianópolis Airport in southern Brazil. pic.twitter.com/ZeXYqW8IGv

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 12, 2023