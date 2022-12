“Te encajo un tiro en la cabeza”: Jueza argentina amenazó de muerte a albañil que hizo arreglos en su casa

Un verdadero escándalo judicial está remeciendo a Argentina. En esta ocasión, una jueza que se desempeña en la provincia de Chaco amenazó de muerte a un albañil que está cobrándole un dinero no pagado.

Según consignó Telefe, la involucrada es Laura Buyatti, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia, que le advirtió al hombre que lo mandaría “a la cana” si seguía hostigándola.

Todo comenzó porque el trabajador, identificado como Marcelo Acosta, realizó unos arreglos en el domicilio de la representante del Poder Judicial trasandino y su presunto marido, aunque no habría recibido el depósito acordado.

“Te encajo un tiro en la cabeza”

A raíz de esto, Acosta habría señalado que se encadenaría a la casa de la jueza hasta que le pagara, lo que desató la furia de Buyatti que le mandó una serie de audios que fueron filtrados.

“Vos me seguís mandando estos audios, yo los agarro como prueba. Tengo todo confirmado. Vos me seguís molestando, te mando a la cana”, señaló la mujer en un primer término, para luego irritarse aún más.

“Vos venís a encadenarte a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza”, señaló, para luego agregar: Lo conozco al sistema, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder. Vos venís a violar mi domicilio particular, yo soy Laura Buyatti y acá estoy yo y mi hija”.

Una vez conocido el caso, la titular del Juzgado de Niñez habló con Revista Litigio y acusó: “Me usaron. Yo no debo a nadie. Ni los conozco. Trabajaban con mi ex pareja”.

Consultada por la amenazas al albañil, la jueza insistió en que “yo no mato una mosca. Soy una persona normal que la llevaron al límite para que diga esto. Me llegan a las once y media de la noche y yo sola. ¿Un tiro? No tengo ni gomera. Soy más inofensiva que la leche”.

El hecho ya está siendo investigado por la Fiscalía y se confirmó que Buyatti será apartada de sus funciones hasta fines de enero.